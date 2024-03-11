Із яких країн масово виїжджають українські біженці: дані Євростату

Нагадаємо, ми писали, які країни скоротять підтримку українців у 2024 році. Деякі країни ЄС переглядають свої програми допомоги українським біженцям, щоб зменшити потік людей та видатки із бюджету.

Також ми розповідали, у яких країнах Європи працюють найбільше українців. У Німеччині попри програми інтеграції на роботу вийшли тільки 25% біженців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.