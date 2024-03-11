UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Із яких країн масово виїжджають українські біженці: дані Євростату

Фото: Українські біженці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У країнах ЄС залишаються 4,3 млн українців, які користуються тимчасовим захистом. Водночас кількість людей з таким статусом знижується.

До яких країн їдуть найбільше біженців, а звідки масово виїжджають, РБК-Україна розповідає з посиланням на дані Євростату.

За останніми даними Євростату, станом на 31 січня 2024 року у країнах ЄС тимчасовим захистом користувалися 4 303 115 біженців із України. За січень кількість людей з України із тимчасовим захистом у ЄС знизилася на 9100 осіб.

Найбільше українських біженців на 31 січня приймали:

  • Німеччина (1 270 150 осіб, 29,5% від загальної кількості у ЄС);
  • Польща (951 560; 22,1%);
  • Чехія (381 190; 8,9%).

Найбільше людей за місяць прибули до таких країн:

  • Німеччина (+18 905; +1,5%);
  • Чехія (+8 155; +2,2%);
  • Іспанія (+2 830; + 1,5%).

Водночас у січні стало менше українців із тимчасовим захистом у таких країнах ЄС:

  • Італії (-18 125 осіб; -11,2%);
  • Польщі (-3 235; -0,3%);
  • Естонії (-225; -0,6%);
  • Франції (-205; - 0,3%);
  • Люксембурзі (-10; -0,2%).

Серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 46,1% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти – 33,2%, а дорослі чоловіки – 20,7%. 

Нагадаємо, ми писали, які країни скоротять підтримку українців у 2024 році. Деякі країни ЄС переглядають свої програми допомоги українським біженцям, щоб зменшити потік людей та видатки із бюджету.

Також ми розповідали, у яких країнах Європи працюють найбільше українців. У Німеччині попри програми інтеграції на роботу вийшли тільки 25% біженців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзЄвростат