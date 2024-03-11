Из каких стран массово выезжают украинские беженцы: данные Евростата

По последним данным Евростата, по состоянию на 31 января 2024 года в странах ЕС временной защитой пользовалось 4 303 115 беженцев из Украины. За январь количество людей из Украины со временной защитой в ЕС снизилось на 9100 человек.

Больше украинских беженцев на 31 января принимали:

Германия (1 270 150 человек, 29,5% от общего количества в ЕС);

Польша (951 560; 22,1%);

Чехия (381 190; 8,9%).

Больше всего людей за месяц прибыли в такие страны:

Германия (+18 905; +1,5%);

Чехия (+8155; +2,2%);

Испания (+2830; +1,5%).

В январе стало меньше украинцев со временной защитой в таких странах ЕС:

Италии (-18125 человек; -11,2%);

Польше (-3235; -0,3%);

Эстонии (-225; -0,6%);

Франции (-205; – 0,3%);

Люксембурге (-10; -0,2%).

Среди людей со временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 46,1% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 33,2%, а взрослые мужчины – 20,7%.