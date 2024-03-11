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Из каких стран массово выезжают украинские беженцы: данные Евростата

Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В странах ЕС остаются 4,3 млн украинцев, пользующихся временной защитой. В то же время количество людей с таким статусом снижается.

В какие страны едут больше беженцев, а откуда массово выезжают, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на данные Евростата.

По последним данным Евростата, по состоянию на 31 января 2024 года в странах ЕС временной защитой пользовалось 4 303 115 беженцев из Украины. За январь количество людей из Украины со временной защитой в ЕС снизилось на 9100 человек.

Больше украинских беженцев на 31 января принимали:

  • Германия (1 270 150 человек, 29,5% от общего количества в ЕС);
  • Польша (951 560; 22,1%);
  • Чехия (381 190; 8,9%).

Больше всего людей за месяц прибыли в такие страны:

  • Германия (+18 905; +1,5%);
  • Чехия (+8155; +2,2%);
  • Испания (+2830; +1,5%).

В январе стало меньше украинцев со временной защитой в таких странах ЕС:

  • Италии (-18125 человек; -11,2%);
  • Польше (-3235; -0,3%);
  • Эстонии (-225; -0,6%);
  • Франции (-205; – 0,3%);
  • Люксембурге (-10; -0,2%).

Среди людей со временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 46,1% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 33,2%, а взрослые мужчины – 20,7%.

Напомним, мы писали, какие страны сократят поддержку украинцев в 2024 году. Некоторые страны ЕС пересматривают свои программы помощи украинским беженцам, чтобы снизить поток людей и расходы из бюджета.

Также мы рассказывали, в каких странах Европы работают больше всего украинцев. В Германии, несмотря на программы интеграции на работу, вышли только 25% беженцев.

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