Із частинками Ейфелевої вежі. МОК презентував унікальні медалі Олімпіади-2024

Міжнародний олімпійський комітет показав особливий дизайн нагород літніх Ігор 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Організатори презентували медалі прийдешньої Олімпіади. Призери Ігор-2024 отримають пам'ятні нагороди з частинкою головної принади столиці Франції.

Кожна медаль матиме частинку оригінальної металічної конструкції Ейфелевої вежі. Матеріал на нагороду нанесуть у вигляді шестикутного фрагменту. Очільник оргкомітету Олімпійських ігор Тоні Естанге мотивував цей підхід бажанням зробити медалі "унікальними та неповторними".

Функціонер зізнався, що втілення ідеї було непростим. Зрештою, створити унікальний сплав узялася компанія Chaumet. Виробник ювелірної продукції знайшов технологію, щоб поєднати звичні золото, срібло та бронзу з металом головного символу Парижа.

Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.