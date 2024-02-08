ua en ru
Чт, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Із частинками Ейфелевої вежі. МОК презентував унікальні медалі Олімпіади-2024

Париж, Четвер 08 лютого 2024 15:44
UA EN RU
Із частинками Ейфелевої вежі. МОК презентував унікальні медалі Олімпіади-2024 Фото: Золота, срібна та бронзова медалі Олімпіади-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міжнародний олімпійський комітет показав особливий дизайн нагород літніх Ігор 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Організатори презентували медалі прийдешньої Олімпіади. Призери Ігор-2024 отримають пам'ятні нагороди з частинкою головної принади столиці Франції.

Кожна медаль матиме частинку оригінальної металічної конструкції Ейфелевої вежі. Матеріал на нагороду нанесуть у вигляді шестикутного фрагменту. Очільник оргкомітету Олімпійських ігор Тоні Естанге мотивував цей підхід бажанням зробити медалі "унікальними та неповторними".

Функціонер зізнався, що втілення ідеї було непростим. Зрештою, створити унікальний сплав узялася компанія Chaumet. Виробник ювелірної продукції знайшов технологію, щоб поєднати звичні золото, срібло та бронзу з металом головного символу Парижа.

Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

До слова, раніше оприлюднили прогноз на кількість медалей України на Олімпіаді-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
олімпійський комітет
NEWS
"Кожна вулиця просякнута болем і жахом". Головне з розслідування HRW про Маріуполь та провину Путіна
"Кожна вулиця просякнута болем і жахом". Головне з розслідування HRW про Маріуполь та провину Путіна
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити