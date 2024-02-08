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С частицами Эйфелевой башни. МОК презентовал уникальные медали Олимпиады-2024

Париж, Четверг 08 февраля 2024 15:44
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С частицами Эйфелевой башни. МОК презентовал уникальные медали Олимпиады-2024 Фото: Золотая, серебряная и бронзовая медали Олимпиады-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Международный олимпийский комитет показал особенный дизайн наград летних Игр 2024 года в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Организаторы представили медали грядущей Олимпиады. Призеры Игр-2024 получат памятные награды с частицей главной прелести столицы Франции.

Каждая медаль будет иметь часть оригинальной металлической конструкции Эйфелевой башни. Материал на заслугу нанесут в виде шестиугольного фрагмента. Глава оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге мотивировал этот подход желанием сделать медали "уникальными и неповторимыми".

Функционер признался, что воплощение идеи было непростым. В конце концов создать уникальный сплав взялась компания Chaumet. Производитель ювелирной продукции нашел технологию, чтобы объединить привычное золото, серебро и бронзу с металлом главного символа Парижа.

Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.

К слову, ранее был обнародован прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

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