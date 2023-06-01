Із Богоявленки Донецької області вивезли останню дитину

Як повідомили правоохоронці, евакуацію здійснював підрозділ "Білий Янгол" - вони вивезли дев'ятирічну дівчинку з матір'ю. Її батька до цього вбило російським снарядом.

"Сьогодні дівчинка та її мама - вже у безпеці", - йдеться в повідомленні.

Також в поліції заявили, що в селі більше немає дітей. Всього в Авдіївці, Красногорівці та Кераміку залишаються четверо дітей.

Евакуація дітей у Донецькій області

В квітні цього року в Україні вирішили примусово евакуювати дітей з деяких пунктів Донецької області, де безпекова ситуація є критичною.

Також РБК-Україна детально писало про можливості евакуації людей з Донецької області в Житомирську.

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