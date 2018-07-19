В июне зафиксировано более 450 попыток дестабилизировать ситуацию в Украине, - МинВОТ

Больше попыток дестабилизировать ситуацию в украинском обществе зафиксировано во Львовской и Харьковской областях

В течение июня 2018 зафиксировано более 450 событий, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Отмечается что такому выводу пришли в министерстве благодаря исследованию и анализу информации из открытых источников.

"Только в июне зафиксировано более 450 событий, которые свидетельствуют о поляризации настроений в обществе, неконтролируемое использование оружия для разрешения конфликтов и осквернение памятников истории", - говорится в сообщении.

В целом, согласно данным мониторинга, в июне больше всего попыток дестабилизировать ситуацию в украинском обществе зафиксирована во Львовской 47%), Харьковской (12%), Киевской и г.. Киев (7%), Луганской (4%), Донецкой (4%) и Одесской (4%) областях.

Так, во Львове в течение июня поступило 211 сообщений и вызовов о закладке взрывчатки по разным адресам города.

"Причем большинство сообщений о заминировании поступали с территории Российской Федерации. Главная цель таких сообщений - выведение из строя крупных объектов с массовым пребыванием людей (бизнес-центры, ТРЦ, кинотеатры и др.), сеяние паники среди населения, формирование чувства страха , незащищенности в собственном государстве и обществе ", - сообщили в министерстве.

Ложные вызовы о "минировании" были и в Харькове - в июне их произошло 42. В Киеве сообщалось о 12 "заминированиях".

Кроме того, наблюдается увеличение случаев использования нелегального оружия, его распространения, а также факты насилия с использованием такого оружия. В течение июня в разных регионах Украины зафиксировано 70 таких случаев.

"Указанное имело место в большинстве областей Украины, в частности в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Луганской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой , Черниговской и Харьковской областях ", - отмечает МинВОТ.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который 16 июля 2018 "минировал" станцию ​​метро "Левобережная".