У червні зафіксовано понад 450 спроб дестабілізувати ситуацію в Україні, - МінТОТ

Найбільше спроб дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві зафіксовано у Львівській та Харківській областях

Протягом червня 2018 року зафіксовано понад 450 подій, направлених на дестабілізацію ситуації в Україні. Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

Зазначається що такого висновку дійшли у міністерстві завдяки дослідженню та аналізу інформації з відкритих джерел.

"Лише у червні зафіксовано більше 450 подій, які свідчать про поляризацію настроїв в суспільстві, неконтрольоване використання зброї для вирішення конфліктів та паплюження історичних пам’яток", - йдеться у повідомленні.

Загалом, згідно з даними моніторингу, у червні найбільше спроб дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві зафіксована у Львівській 47%), Харківській (12%), Київській та м. Київ (7%), Луганській (4%), Донецькій (4%) та Одеській (4%) областях.

Так, у Львові впродовж червня надійшло 211 повідомлень та викликів про закладення вибухівки за різними адресами міста.

"При чому більшість повідомлень про замінування надходили з території Російської Федерації. Головна ціль таких повідомлень - виведення з ладу великих об’єктів з масовим перебуванням людей (бізнес-центри, ТРЦ, кінотеатри та ін.), сіяння паніки серед населення, формування почуття страху, незахищеності у власній державі та громаді", - повідомили у міністерстві.

Хибні виклики про "замінування" були й у Харкові - протягом червня їх було 42. У Києві повідомлялось про 12 "замінувань".

Крім того, спостерігається збільшення випадків використання нелегальної зброї, її розповсюдження, а також факти насильства з використанням такої зброї. Протягом червня в різних регіонах Україні зафіксовано 70 таких випадків.

"Вказане мало місце у більшості областей України, зокрема у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Луганській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській та Харківській областях", - зазначає МінТОТ.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який 16 липня 2018 року "мінував" станцію метро "Лівобережна".