Июнь в Киеве был самым жарким в истории

Среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Как отмечается в сообщении, нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года. За месяц было 14 дней с температурой выше 30 градусов зафиксировано 11 температурных рекордов.

"За полгода отклонение температуры воздуха от климатической нормы составило 3,2 градусов", - говорится в сообщении.

По данным обсерватории, холоднее всего было в последний день месяца 30 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до 13,5 градусов. Жарче всего в столице было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до 34,0 градусов тепла.

Осадков в столице выпало 67 мм, что составило 92% климатической нормы.

Как сообщало РБК-Украина, в июне в Киеве было установлено несколько температурных рекордов. В частности, 22 июня столбик термометра поднялся до 34,0 градусов тепла, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, т.е. четырех месяцев.