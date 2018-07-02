За июнь в городской совет Львова поступило 210 ложных сообщений о заминировании

Мэрия обратится в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер

В течение июня в Львовский городской совет поступило 210 сообщений о закладке взрывных устройств по разным адресам в Львове, которые оказывались ложными. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Сообщения о закладке взрывных устройств по разным адресам во Львове продолжают систематически поступать к Львовскому городскому совету, и это приводит к необоснованной нагрузке на соответствующие службы в городе, которые обязаны реагировать на такие сообщения, а также дестабилизирует ситуацию в городе", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на сегодня не получено подтверждение ни одного факта, описанного в сообщениях.

Отмечается, от Главного управления национальной полиции во Львовской области поступил ответ, что по указанным фактам следственными подразделениями ГУНП во Львовской области проводится досудебное расследование в уголовных процессах, начатых по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 259 К К Украины. Ход досудебного расследования в указанных уголовных процессах находится на контроле у руководства ГУНП во Львовской области.

В мэрия сообщают, что они повторно обратятся с соответствующими письмами к Национальной полиции, Службе безопасности Украины, а также министру внутренних дел Украины для принятия соответствующих мер.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове правоохранители проверяют информацию о заминировании 9 бизнес-центров.