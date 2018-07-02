За червень в міську раду Львова надійшло 210 неправдивих повідомлень про замінування

Мерія звернеться у правоохоронні органи для вжиття відповідних заходів

Впродовж червня до Львівської міської ради надійшло 210 електронних повідомлень про закладення вибухових пристроїв за різними адресами у Львові, які виявлялись неправдивими. Про це повідомляє прес-служба мерії.

"Повідомлення про закладення вибухових пристроїв за різними адресами у Львові продовжують систематично надходити до Львівської міської ради, і це призводить до необґрунтованого навантаження на відповідні служби у місті, які зобов’язані реагувати на такі повідомлення, а також дестабілізує ситуацію в місті", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, на сьогодні не отримано підтвердження щодо жодного факту, описаного в повідомленнях.

Зазначається, від Головного управління національної поліції у Львівській області надійшла відповідь, що за вказаними фактами слідчими підрозділами ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 259 К К України. Хід досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях перебуває на контролі у керівництва ГУНП у Львівській області.

У мерія повідомляють, що вони повторно зверняться з відповідними листами до Національної поліції, Служби безпеки України, а також міністра внутрішніх справ України для вжиття відповідних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Львові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 9 бізнес-центрів.