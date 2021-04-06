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С июля для украинцев с больными почками предусмотрели новый пакет медуслуг

Автор: Юлия Струк

Национальная служба здоровья анонсировала, что с 1 июля будет введен новый пакет медицинских услуг для пациентов с хронической почечной недостаточностью. Речь идет о перитонеальном диализе.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"Бесплатную медицинскую помощь пациенты с хронической почечной недостаточностью IV и V стадии могут получить по двум пакетам: "Лечение пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях" и новому для Программы медицинских гарантий пакету: "Лечение пациентов методом перитонеального диализа в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.

Указано, что за лечение пациента методом гемодиализа в амбулаторных условиях установлен такой тариф: с 1 апреля по 30 июня оплата осуществляется по глобальной ставке, а с 1 июля по 31 декабря - за медицинскую услугу, то есть за каждую процедуру гемодиализа в размере 2074 гривен.

В НСЗУ обращают внимание, что в последние годы количество пациентов, нуждающихся в перитонеальном диализе, выросло почти на 7%. Поэтому в Программу медгарантий-2021 добавили новый пакет.

Нацслужба здоровья будет закупать медуслуги по этому пакету с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

"Тариф на медицинские услуги по этому пакету составляет 806 гривен за проведение постоянного перитонеального диализа и 1384 гривен за проведение аппаратного перитонеального диализа", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля в Нацслужбе здоровья заявили, что в Программе медицинских гарантий расширили услуги по лечению почек методом гемодиализа в амбулаторных условиях.

Напомним, в НСЗУ ранее сообщили, что украинцы с болезнью почек могут выбрать медицинское учреждение для лечения гемодиализом. В частности, получить такое лечение в частном медучреждении.

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