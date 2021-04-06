RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

З липня для українців з хворими нирками передбачили новий пакет медпослуг

Автор: Юлія Струк

Національна служба здоров’я анонсувала, що з 1 липня буде впроваджено новий пакет медичних послуг для пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю. Йдеться про перитонеальний діаліз.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

"Безоплатну медичну допомогу пацієнти з хронічною нирковою недостатністю IV та V стадії можуть отримати за двома пакетами: "Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах" та новим для Програми медичних гарантій пакетом: "Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах", - сказано у повідомленні.

Вказано, що за лікування пацієнта методом гемодіалізу в амбулаторних умовах встановлено такий тариф: з 1 квітня по 30 червня оплата здійснюється за глобальною ставкою, а з 1 липня по 31 грудня - за медичну послугу, тобто за кожну процедуру гемодіалізу у розмірі 2 074 гривні.

У НСЗУ звертають увагу, що останніми роками кількість пацієнтів, які потребують перитонеального діалізу, зросла майже на 7%. Через це у Програму медгарантій-2021 додали новий пакет.

Нацслужба здоров’я буде закуповувати медпослуги за цим пакетом з 1 липня по 31 грудня 2021 року.

"Тариф на медичні послуги за цим пакетом становить 806 гривень за проведення постійного перитонеального діалізу та 1 384 гривні за проведення апаратного перитонеального діалізу", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого у Нацслужбі здоров'я заявили, що в Програмі медичних гарантій розширили послуги з лікування нирок методом гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Нагадаємо, у НСЗУ раніше повідомили, що українці з хворобою нирок можуть обрати медичний заклад для лікування гемодіалізом. Зокрема, отримати таке лікування у приватному медзакладі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України медицинаНСЗУ
Читайте також
В Україні зріс тариф для медзакладів за паліативну допомогу
Сьогодні стартувала Програма медичних гарантій-2021: безкоштовних послуг стало більше
Прогноз погоди