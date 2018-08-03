За июль вследствие боевых действий погибли 7 украинских военных

Семеро погибших за месяц являются наименьшими потерями с начала 2018

Вследствие боевых действий на Донбассе за июль 2018 года зафиксирована гибель 7 украинских военных. Об этом сообщает издание "Новинарня".

Сообщается, что в результате боевых действий в июле погибли пять военных, еще двое умерли от полученных в июне ранений, до так называемого "хлебного перемирия". Также издание называет имена погибших: Эдуард Федоров, Иван Борсук, Иван Мельник, Артур Безсмертный, Иван Войтенко, Юрий Дженжера и Василий Плотников.

Фото: инфографика по погибшим (novynarnia.com)

Также сообщается, что семеро погибших за месяц являются наименьшими потерями с начала 2018 года. По данным "Новинарни", с начала года потери на Донбассе составляют 80 человек убитыми (включая добровольцев).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что прокуратура Луганской области взяла под контроль ход расследования уголовного производства по факту террористического акта, во время которого погибли двое украинских военных. Речь идет о гибели бойцов 53-й ОМБр в районе Крымского во время боестолкновения с боевиками "Луганской народной республики".