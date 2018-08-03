За липень внаслідок бойових дій загинули 7 українських військових

Семеро загиблих за місяць є найменшими втратами з початку 2018

Внаслідок бойових дій на Донбасі за липень 2018 року зафіксовано загибель 7 українських військових. Про це повідомляє видання "Новинарня".

Повідомляється, що в результаті бойових дій в липні загинули п'ять військових, ще двоє померли від отриманих у червні поранень, до так званого "хлібного перемир'я". Також видання називає імена загиблих: Едуард Федоров, Іван Борсук, Іван Мельник, Артур Безсмертний, Іван Войтенко, Юрій Дженжера і Василь Плотніков.

Фото: інфографіка щодо загиблих (novynarnia.com)

Також повідомляється, що семеро загиблих за місяць є найменшими втратами з початку 2018 року. За даними "Новинарні", з початку року втрати на Донбасі становлять 80 осіб убитими (включаючи добровольців).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прокуратура Луганської області взяла під контроль хід розслідування кримінального провадження за фактом терористичного акту, під час якого загинули двоє українських військових. Мова йде про загибель бійців 53-ї ОМБр в районі Кримського під час зіткнення з бойовиками "Луганської народної республіки".