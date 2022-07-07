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Июль начался с жары. В Киеве обновлен столетний температурный рекорд

Фото: в Киеве обновлен еще один температурный рекорд (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Максимальная температура воздуха в среду, 6 июля, в Киеве достигла 34,3 градусов тепла. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 1924 году и составляло 33,9 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Абсолютным максимумом температуры воздуха в столице за все время наблюдений остается 30 июля 1936 года, когда столбик термометра зафиксировали на отметке 39,4 градусов, отметили в обсерватории.

Напомним, июнь в Киеве вошел в десятку самых теплых в истории. За месяц установлено четыре температурных рекорда. Среднемесячная температура воздух была на 2,2 градусов выше климатической нормы.

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