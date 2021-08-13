Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за историю наблюдений с 1880 года. В июле мировая температура побила рекорд прошлого века.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
"Июль, как правило, самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя как самый жаркий месяц из когда-либо зарегистрированных. Этот новый рекорд дополняет тревожный и разрушительный путь к изменению климата", - сказал администратор управления Рик Спинрад.
Средняя температура воздуха на Земле в июле 0,93 градуса по Цельсию превысила средний показатель температуры за 20 век, который составлял 15,8 градусов по Цельсию.
Температура только на суше Северного полушария была самой высокой из когда-либо зарегистрированных в июле. Температура была на 1,54 градуса по Цельсию выше среднего показателя, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2021 году.
В Азии зафиксирован самый жаркий июль за всю историю наблюдений: был побит рекорд, установленный в 2010 году.
В Европе июль 2021 года стал жарче июля 2010 года.