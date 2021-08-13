Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень

Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем на Землі за історію спостережень з 1880 року. У липні світова температура побила рекорд минулого століття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США.
"Липень, зазвичай, найтепліший місяць у світі, але липень 2021 року перевершив сам себе як найспекотніший місяць з коли-небудь зареєстрованих. Цей новий рекорд доповнює тривожний і руйнівний шлях до зміни клімату", - сказав адміністратор управління Рік Спінрад.
Середня температура повітря на Землі у липні 0,93 градуса за Цельсієм перевищила середній показник температури за 20 століття, який становив 15,8 градусів за Цельсієм.
Температура тільки на суші північної півкулі була найвищою з коли-небудь зареєстрованих в липні. Температура була на 1,54 градуса за Цельсієм вищою за середній показник, перевищивши попередній рекорд, встановлений у 2021 році.
В Азії зафіксовано найспекотніший липень за всю історію спостережень: було побито рекорд, встановлений у 2010 році.
В Європі липень 2021 року став спекотнішим за липень 2010 року.