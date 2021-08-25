IX Съезд Союза адвокатов Украины избрал нового президента, им стал Ламах Тарас

20 августа состоялся девятый отчетно-выборный съезд союза адвокатов Украины. Напомним, САУ было создано в соответствии с законом еще в 1990 году, это первое независимое, профессиональное объединение адвокатов на территории бывшего СССР.

Первым главой Союза стал Виктор Медведчук, впоследствии руководителями Союза были влиятельные адвокаты, ректор Академии адвокатуры Украины Татьяна Варфоломеева, председатель Высшего совета правосудия Лидия Изовитова, доктор юридических наук Александр Дроздов.

Союз внес значительный вклад в развитие адвокатуры Украины, юридической науки. Однако в последнее время союз переживает непростые времена, в частности этому способствует слишком бюрократизированная система управления, которая не менялась с девяностых годов, нехватка финансирования и другие проблемы. Именно на преодоление этих проблем, поднятие деятельности на новый уровень нацелена новая команда, которая была выбрана в руководство Союза на этом съезде.

Так, вице-президентами, на которых согласно Уставу возлагается руководство работой в регионах и другие важные задачи, стали адвокаты новой генерации, однако все они хорошо известны в юридическом обществе, имеют внушительную практику и влияние. Представляем эту команду: Александр Дроздов - доктор юридических наук, экс-председатель САУ, Вадим Красник - руководитель секретариата Национальной ассоциации адвокатов Украины Виталий Сердюк - адвокат, Алексей Фазекош - председатель Совета адвокатов Закарпатской области, Сергей Удовиченко - председатель совета адвоктів Ровенской области, Павел Гречковский - член Высшего совета Правосудия. Как отметил новоизбранный председатель Союза Тарас Ламах, для него является большой честью работать с такой командой.

"Для меня большая честь быть избранным президентом Союза, организации, стоявшей у истоков создания украинского государства, украинской адвокатуры, правовой системы Украины. Большая честь работать с такой командой. Воспринимаю свое избрание как доверие от коллег, которую надо оправдать, как новое испытание на своем жизненном пути, которому нужно будет отдать много времени, работы. Надеюсь, что вместе с командой Союза мы сможем поднять ее на новый уровень", - Тарас Ламах.

Тарас Ламах уже зарекомендовал себя в адвокатуре как эффективный кризисный менеджер, так в 2014 году он возглавил вновь созданный Комитет защиты прав и гарантий адвокатской деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины, который стал одним из главных и эффективных комитетов в структуре НААУ. В 2016 году создал и возглавляет до сих пор спортивный комитет НААУ. Награжден орденом "Владимира Великого" третьей степени, орденом "Выдающийся адвокат Украины", доктор философии, кандидат юридических наук, защитил диссертацию "Досудебное расследование массовых беспорядков". Тарас ведет популярный блог в Фейсбуке, подписывайтесь и будьте в курсе последних юридических новостей.