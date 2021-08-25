IX З’їзд спілки адвокатів України обрав нового президента, ним став Ламах Тарас

20 серпня відбувся дев’ятий звітно-виборний з’їзд Спілки адвокатів України. Нагадаємо, САУ було створено відповідно до закону ще у 1990 році, це перше незалежне, професійне об’єднання адвокатів на теренах колишнього СРСР.

Першим очільником Спілки став Віктор Медведчук, згодом керівниками Спілки були впливові адвокати, ректор Академії адвокатури України Татьяна Варфоломеєва, голова Вищої ради Правосуддя Лідія Ізовітова, доктор юридичних наук Олександр Дроздов.

Спілка внесла значний вклад у розвиток адвокатури України, юридичної науки. Проте останнім часом Спілка переживає непрості часи, зокрема цьому сприяє занадто бюрократизована система управління, що не змінювалась з дев’яностих років, брак фінансування та інші проблеми. Саме на подолання цих проблем, підняття діяльності на новий рівень націлена нова команда, що була обрана в керівництво Спілки на цьому з’їзді.

Так, віце-президентами, на яких згідно Статуту покладається керівництво роботою у регіонах та інші важливі задачі, стали адвокати нової генерації, проте всі вони добре відомі у юридичному товаристві, мають значну практику і вплив. Представляємо цю команду: Олександр Дроздов - доктор юридичних наук, екс-голова САУ, Вадим Красник - керівник секретаріату Національної асоціації адвокатів України, Віталій Сердюк - адвокат, Олексій Фазекош - голова Ради адвокатів Закарпатської області, Сергій Удовиченко - голова ради адвоктів Рівенськоі області, Павло Гречківський - член Вищої ради Правосуддя. Як зазначив новообраний голова Спілки Тарас Ламах, для нього є великою честю працювати з такою командою.

"Для мене велика честь бути обраним президентом Спілки, організації, що стояла у витоків українського державотворення, української адвокатури, правової системи України. Велика честь працювати з такою командою. Сприймаю своє обрання як довіру від колег, яку треба виправдати, як нове випробування на своєму життєвому шляху, якому потрібно буде віддати багато часу, роботи. Маю надію, що разом з командою Спілки ми зможемо підняти її на новий рівень", - Тарас Ламах.

Ламах Тарас вже зарекомендував себе в адвокатурі як ефективний кризовий менеджер, так у 2014 році він очолив новостворений Комітет захисту прав та гарантій адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України, який став одним з найголовніших та ефективніших комітетів в структурі НААУ. У 2016 році створив та очолює до сьогодні Спортивний комітет НААУ. Нагороджений орденом "Володимира Великого" третього ступеню, орденом "Видатний адвокат України", доктор філософії, кандидат юридичних наук, захистив дисертацію "Досудове розслідування масових заворушень". Тарас веде популярний блог у фейсбуці, підписуйтесь та будьте в курсі останніх юридичних новин.