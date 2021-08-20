В Ивано-Франковской области завершили восстановление "Дороги единства" М-30

В Ивано-Франковской области завершился ремонт участка дороги М-30 "Стрый - Изварино" протяженностью 14,4 км, восстановление которой проходит в рамках программы Президента Владимира Зеленского " Большая стройка ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области.

Ремонт трассы М-30, получившей название Дорога единства, начался в прошлом году. Тогда на бывшей дороге М-12 "Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка", ставшей впоследствии частью дороги М-30, было восстановлено 5 км.

В 2021 году одновременно с ремонтом дороги на восстановленном участке были реконструированы также 4 моста: в селе Вербиловцы длиной 30 метров, путепровод через железную дорогу в Рогатине протяженностью 72 метра, в селе Пуков - 18 метров и в селе Лопушня - мостовой переход протяженностью 6 метров.

В целом на дороге М-30 было проведено устройство выравнивающего слоя, уложено 14,4 км верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (ЩМА) и укреплены обочины. В населенных пунктах были устроены тротуары, а на всей протяженности дороги в пределах области была оборудована система водоотведения и нанесена дорожная разметка.