ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ивано-Франковской области завершили восстановление "Дороги единства" М-30

Новина українською →
Ивано-Франковск, Пятница 20 августа 2021 13:20
В Ивано-Франковской области завершили восстановление "Дороги единства" М-30 Фото: на Прикарпатье восстановили Дорогу единства (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Ивано-Франковской области завершился ремонт участка дороги М-30 "Стрый - Изварино" протяженностью 14,4 км, восстановление которой проходит в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области.

Ремонт трассы М-30, получившей название Дорога единства, начался в прошлом году. Тогда на бывшей дороге М-12 "Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка", ставшей впоследствии частью дороги М-30, было восстановлено 5 км.

В 2021 году одновременно с ремонтом дороги на восстановленном участке были реконструированы также 4 моста: в селе Вербиловцы длиной 30 метров, путепровод через железную дорогу в Рогатине протяженностью 72 метра, в селе Пуков - 18 метров и в селе Лопушня - мостовой переход протяженностью 6 метров.

В Ивано-Франковской области завершили восстановление &quot;Дороги единства&quot; М-30

В целом на дороге М-30 было проведено устройство выравнивающего слоя, уложено 14,4 км верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (ЩМА) и укреплены обочины. В населенных пунктах были устроены тротуары, а на всей протяженности дороги в пределах области была оборудована система водоотведения и нанесена дорожная разметка.

Как сообщалось, полное обновление трассы М-30 на всей протяженности 1400 км должно быть завершено ко Дню независимости. Об этом ранее заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
В Украине 1600 новых случаев коронавируса
В Украине 1600 новых случаев коронавируса
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского