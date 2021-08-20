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В Івано-Франківській області завершили відновлення "Дороги єдності" М-30

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Івано-Франківськ, П'ятниця 20 серпня 2021 13:20
В Івано-Франківській області завершили відновлення "Дороги єдності" М-30 Фото: на Прикарпатті відновили Дорогу єдності (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

В Івано-Франківській області завершився ремонт ділянки дороги М-30 "Стрий - Ізварине" протяжністю 14,4 км, відновлення якої проходить в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

Ремонт траси М-30, що отримала назву Дорога єдності, почався в минулому році. Тоді на колишній дорозі М-12 "Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка", яка стала згодом частиною дороги М-30, було відновлено 5 км.

У 2021 році одночасно з ремонтом дороги на відновленій ділянці були реконструйовані також 4 мости: в селі Вербилівці довжиною 30 метрів, шляхопровід через залізницю в Рогатині протяжністю 72 метри, в селі Пуків - 18 метрів і в селі Лопушня - мостовий перехід протяжністю 6 метрів.

В Івано-Франківській області завершили відновлення &quot;Дороги єдності&quot; М-30

В цілому на дорозі М-30 було проведено влаштування вирівнюючого шару, укладено 14,4 км верхнього шару асфальтобетонного покриття (ЩМА) і укріплені узбіччя. У населених пунктах були влаштовані тротуари, а на всій протяжності дороги в межах області була обладнана система водовідведення і нанесена дорожня розмітка.

Як повідомлялось, Повне оновлення траси М-30 на всій протяжності 1400 км має бути завершено до Дня незалежності. Про це раніше заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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