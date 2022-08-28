В Ивано-Франковской области вспыхнул масштабный лесной пожар

Масштабный пожар возник на территории Свичевского лесничества в Ивано-Франковской области. Его тушат второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ДСНС в Ивано-Франковской области.
О пожаре стало известно в 14:10 в субботу, 27 августа. На территории лесничества вспыхнула подстилка. На место возгорания направили лесников и мобильно-оперативную группу с беспилотником.
"С помощью беспилотника удалось установить очаг пожара. Подъезда для техники спасателей нет. Тушение осуществляется с помощью ранцевых опрыскивателей", - говорится в сообщении.
Локализовать лесной пожар удалось сегодня в 13:20 на площади 4000 квадратных метров.
К тушению привлекли 125 человек, из них 100 лесников и 25 спасателей. Также лесники задействовали 11 единиц техники.
Напомним, что в середине августа на горе Савчин в Закарпатской области потушили масштабный лесной пожар.
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