В Ивано-Франковской области вспыхнул масштабный лесной пожар

О пожаре стало известно в 14:10 в субботу, 27 августа. На территории лесничества вспыхнула подстилка. На место возгорания направили лесников и мобильно-оперативную группу с беспилотником.

"С помощью беспилотника удалось установить очаг пожара. Подъезда для техники спасателей нет. Тушение осуществляется с помощью ранцевых опрыскивателей", - говорится в сообщении.

Локализовать лесной пожар удалось сегодня в 13:20 на площади 4000 квадратных метров.

К тушению привлекли 125 человек, из них 100 лесников и 25 спасателей. Также лесники задействовали 11 единиц техники.