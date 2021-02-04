В Ивано-Франковской области ужесточили карантин из-за всплеска COVID-19

Ивано-Франковская область начала лидировать в рейтинге быстрого распространения COVID-19 в Украине. В связи с этим местные власти приняли решение ужесточить ограничительные меры на территории области.
Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.
Так, в четверг, 4 февраля, состоялось внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с распространением коронавируса.
Члены комиссии единогласно приняли решение об усилении мер. В частности, на территории области:
Также комиссия заявила о необходимости увеличить количество тестирований на COVID-19 и усилить работу по контролю за соблюдением ограничительных мероприятий.
Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили более 5 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Из них 354 новых случаев - в Ивано-Франковской области.
Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен минимум до 30 апреля 2020 года.
"Но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин завершится… Он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, с ослаблениями. Возможно, он будет адаптивным", - заявил он.