В Ивано-Франковской области ужесточили карантин из-за всплеска COVID-19

Фото: люди в масках (freepik.com)

Ивано-Франковская область начала лидировать в рейтинге быстрого распространения COVID-19 в Украине. В связи с этим местные власти приняли решение ужесточить ограничительные меры на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.

Так, в четверг, 4 февраля, состоялось внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с распространением коронавируса.

Члены комиссии единогласно приняли решение об усилении мер. В частности, на территории области:

ограничили проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;

запретили осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения,

ограничили проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, публичных событий;

ввели обязательный масочный режим в общественных местах.

Также комиссия заявила о необходимости увеличить количество тестирований на COVID-19 и усилить работу по контролю за соблюдением ограничительных мероприятий.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили более 5 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Из них 354 новых случаев - в Ивано-Франковской области.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен минимум до 30 апреля 2020 года.

"Но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин завершится… Он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, с ослаблениями. Возможно, он будет адаптивным", - заявил он.