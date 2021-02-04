В Івано-Франківській області посилили карантин через спалах COVID-19

Фото: люди в масках (freepik.com)

Івано-Франківська область почала лідирувати в рейтингу швидкого поширення COVID-19 в Україні. У зв'язку з цим місцева влада ухвалила рішення посилити обмежувальні заходи на території області.

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської ОДА.

Так, у четвер, 4 лютого, відбулося позачергове засідання комісії ТЕБ та НС щодо ситуації з поширенням коронавірусу.

Члени комісії одноголосно прийняли рішення про посилення заходів. Зокрема, на території області:

обмежили проведення масових заходів за участю понад 20 осіб;

заборонили здійснення регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння,

обмежили проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, в тому числі проведення святкових заходів, банкетів, публічних подій;

ввели обов'язковий масковий режим у громадських місцях

Також комісія заявила про необхідність збільшити кількість тестувань на COVID-19 та посилити роботу по контролю за дотриманням обмежувальних заходів.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили понад 5 тисяч нових випадків зараження COVID-19. З них 354 нових випадків - в Івано-Франківській області.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні буде продовжено мінімум до 30 квітня 2020 року.

"Але я вже говорив, що це, швидше за все, на жаль, не кінцева дата, коли карантин завершиться... Він буде продовжуватися в тій чи іншій формі, можливо, з ослабленнями. Можливо, він буде адаптивним", - заявив він.