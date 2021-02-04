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В Івано-Франківській області посилили карантин через спалах COVID-19

Івано-Франківська область, Четвер 04 лютого 2021 22:06
В Івано-Франківській області посилили карантин через спалах COVID-19
Фото: люди в масках (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Івано-Франківська область почала лідирувати в рейтингу швидкого поширення COVID-19 в Україні. У зв'язку з цим місцева влада ухвалила рішення посилити обмежувальні заходи на території області.

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської ОДА.

Так, у четвер, 4 лютого, відбулося позачергове засідання комісії ТЕБ та НС щодо ситуації з поширенням коронавірусу.

Члени комісії одноголосно прийняли рішення про посилення заходів. Зокрема, на території області:

  • обмежили проведення масових заходів за участю понад 20 осіб;
  • заборонили здійснення регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння,
  • обмежили проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, в тому числі проведення святкових заходів, банкетів, публічних подій;
  • ввели обов'язковий масковий режим у громадських місцях

Також комісія заявила про необхідність збільшити кількість тестувань на COVID-19 та посилити роботу по контролю за дотриманням обмежувальних заходів.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили понад 5 тисяч нових випадків зараження COVID-19. З них 354 нових випадків - в Івано-Франківській області.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні буде продовжено мінімум до 30 квітня 2020 року.

"Але я вже говорив, що це, швидше за все, на жаль, не кінцева дата, коли карантин завершиться... Він буде продовжуватися в тій чи іншій формі, можливо, з ослабленнями. Можливо, він буде адаптивним", - заявив він.

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