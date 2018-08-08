В Ивано-Франковской области уроженец Сирии стрелял в студента-иорданца

Причиной конфликта стали имущественные отношения

Вчера, 7 августа, в городе Ивано-Франковск на улице Бельведерской уроженец Сирии во время конфликта выстрелил в иностранца-студента одного из местных вузов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Как отмечают в полиции, 42-летний гражданин Украины и уроженец Сирии в присутствии 17-летнего сына конфликтовал с 26-летним уроженцем Иордании, студентом 5 курса одного из местных высших учебных заведений.

Во время конфликта уроженец Сирии начал стрелять в сторону потерпевшего, не попав в него. Затем он ударил оппонента рукояткой предмета в голову.

Фото: место стрельбы

"На основании причастности к указанному правонарушению следователем Ивано-Франковского отдела было задержано 42-летнего злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления по признакам ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения", - говорится в сообщении.

Предварительно следствием установлено, причиной конфликта стали имущественные отношения. Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается следствие.

Напомним, что сегодня в селе Великий Бычков Закарпатской области стреляли в начальника пограничной заставы. Мужчина из Рахова выстрелил в пограничника из оружия с резиновыми пулями "Вий", которое официально зарегистрировано. Мужчина совершил два выстрела, в результате чего сотрудник пограничной службы получил ранения.

Также в феврале во время учений во Львовской области погиб пограничник. Причиной гибели пограничника во время учебных стрельб на полигоне стало детонирования боеприпаса РПГ-7В.