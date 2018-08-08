В Івано-Франківській області уродженець Сирії стріляв у студента-йорданця

Причиною конфлікту стали майнові відносини

Вчора, 7 серпня, у місті Івано-Франківськ у на вулиці Бельведерській уродженець Сирії під час конфлікту вистрілив у іноземця-студента одного з місцевих вишів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Як зазначають у поліції, 42-річний громадянин України та уродженець Сирії в присутності 17-річного сина поконфліктував із 26-річним уродженцем Йорданії, студентом 5 курсу одного із місцевих вищих навчальних закладів.

Під час конфлікту уродженець Сирії почав стріляти у сторону потерпілого, не влучивши в нього. Потім він ударив опонента рукояткою предмета в голову.

Фото: місце стрілянини

"На підставі причетності до вказаного правопорушення слідчим Івано-Франківського відділу затримано 42-річного зловмисника у порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину за ознаками ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та обрання судом міри запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановлено слідством, причиною конфлікту стали майнові відносини. Відповідно до санкції статті такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство.

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