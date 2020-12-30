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В Ивано-Франковской области столкнулись грузовик и "скорая", есть пострадавшие

Автор: Андрей Козловский

В Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и кареты скорой медицинской помощи. В результате аварии пострадали двое людей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, ДТП произошло сегодня около 11:40 в поселке городского типа Верховина на автодороге регионального значения Р-24 Татаров-Коломыя-Каменец-Подольский.

"Не разминулись автомобили скорой медицинской помощи Peugeot Boxer и грузовой автомобиль "ЗИЛ-130", - говорится в сообщении.

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В результате происшествия травмы получили два человека, одного из них доставили в медицинское учреждение.

Напомним, 30 декабря в Киевской области столкнулись восемь автомобилей, в результате чего пострадали два человека.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове произошло ДТП, после которого автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадал один человек.

Кроме того, в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков с последующим опрокидыванием одного из них. В результате аварии погиб водитель одного из грузовиков.

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