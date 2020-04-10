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В Ивано-Франковской области СБУ блокировала продажу секретной информации

Новости » Происшествия     10.04.2020 - 15:22
В Ивано-Франковской области СБУ блокировала продажу секретной информации
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Злоумышленник пытался продать информацию с таможни и пограничной службы

Житель Ивано-Франковской области продавал информацию с ограниченным доступом из баз данных Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Правоохранители обнаружили на интернет-сервисах объявление о продаже информации из государственных баз данных. Злоумышленник предлагал клиентам данные о пересечении границы украинцами и иностранцами, транспортными средствами, а также сроки их пребывания за границей. Оплату злоумышленник принимал на банковские карты.

"Такие сведения принадлежат к информации с ограниченным доступом, несанкционированное распространение которой запрещено законом", - пояснили в службе.

Отмечается, что клиентами злоумышленника являются жители разных регионов Украины. Правоохранители задокументировали несколько эпизодов продажи информации с ограниченным доступом.

"В ходе обыска по месту жительства правоохранители изъяли мобильные телефоны, симкарты, ноутбук и планшет, с помощью которых злоумышленник размещал незаконные объявления, и банковские карточки, на которые он принимал оплату услуг", - рассказали в СБУ.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины, то есть несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ заподозрила государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака в передачи секретных документов, связанных с национальной безопасностью. Документы касаются национальных интересов.

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