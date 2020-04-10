ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Івано-Франківській області СБУ блокувала продаж секретної інформації

Новини » Надзвичайні події     10.04.2020 - 15:22
В Івано-Франківській області СБУ блокувала продаж секретної інформації
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисник намагався продати інформацію з митниці та прикордонної служби

Мешканець Івано-Франківської області продавав інформацію з обмеженим доступом з баз даних Державної митної служби та Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Правоохоронці виявили на інтернет-сервісах оголошення про продаж інформації з державних баз даних. Зловмисник пропонував клієнтам дані про перетин кордону українцями та іноземцями, транспортними засобами, а також терміни їх перебування за кордоном. Оплату зловмисник приймав на банківські картки.

"Такі відомості належать до інформації з обмеженим доступом, несанкціоноване розповсюдження якої заборонено законом", - пояснили у службі.

Зазначається, що клієнтами зловмисника є жителі різних регіонів України. Правоохоронці задокументували декілька епізодів продажу інформації з обмеженим доступом.

"У ході обшуку за місцем проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони, сімкарти, ноутбук і планшет, за допомогою яких зловмисник розміщував незаконні оголошення, та банківські картки, на які приймав оплату послуг", - розповіли в СБУ.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України, тобто несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ запідозрила державного секретаря Міністерства інфраструктури Андрія Галущака у передачі секретних документів, пов'язаних з національною безпекою. Документи стосуються національних інтересів.

У Хмельницькому посадовців ДСНС підозрюють у торгівлі наркотиками У Луганській області бойовики "ЛНР" завербували держслужбовця
Новини України Служба безпеки УкраїниІвано-Франківська областьдокументы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся