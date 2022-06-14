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В Ивано-Франковской области сбили российскую ракету

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Ивано-Франковская область, Вторник 14 июня 2022 17:52
В Ивано-Франковской области сбили российскую ракету Фото: в Ивано-Франковской области сбили российскую ракету (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Силы противовоздушной обороны сбили ракету оккупантов в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.

"Сегодня во время воздушной тревоги, которая длилась с 12:41 до 13:54, на территории нашей области силы ПВО сбили российскую ракету", - написала она.

Обошлось без жертв среди мирного населения и повреждений инфраструктуры в регионе.

Ранее сообщалось, что 14 июня оккупанты выпустили ракеты по 4 областям Украины - Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской.

Между тем ВСУ обнародовали видео одной из сбитых ракет.

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