На лесхозах Ивано-Франковской области прошли массовые обыски

Правоохранители провели 14 обысков в нескольких лесных хозяйствах и домах чиновников
В Ивано-Франковской области полиция провела обыски в нескольких лесных хозяйствах из-за незаконной вырубки леса. Полиция установила ряд лиц, которые могут быть причастны к злоупотреблению властью или служебным положением.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По данным полиции, чиновники лесных хозяйств в сговоре с субъектами хозяйственной деятельности осуществляли незаконную вырубку леса. Правоохранители провели 14 обысков в нескольких лесных хозяйствах и домах чиновников.
В ходе обысков изъяли значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета.
Кроме того были проведены обыски на пилорамах на предмет законности их работы. Там тоже обнаружили значительное количество древесины различных пород без документов.
Напомним, в Закарпатской области будут судить чиновников за незаконную вырубку леса.
Ранее сообщалось, что в Украине проведут инвентаризацию лесов впервые с 1996 года.