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На лесхозах Ивано-Франковской области прошли массовые обыски

Ивано-Франковск, Пятница 10 июля 2020 14:42
На лесхозах Ивано-Франковской области прошли массовые обыски
Фото: обыски в лесных хозяйствах (facebook.com/frankivsk.police)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители провели 14 обысков в нескольких лесных хозяйствах и домах чиновников

В Ивано-Франковской области полиция провела обыски в нескольких лесных хозяйствах из-за незаконной вырубки леса. Полиция установила ряд лиц, которые могут быть причастны к злоупотреблению властью или служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данным полиции, чиновники лесных хозяйств в сговоре с субъектами хозяйственной деятельности осуществляли незаконную вырубку леса. Правоохранители провели 14 обысков в нескольких лесных хозяйствах и домах чиновников.

Фото: обыски в лесных хозяйствах (facebook.com/frankivsk.police)

В ходе обысков изъяли значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета.

Кроме того были проведены обыски на пилорамах на предмет законности их работы. Там тоже обнаружили значительное количество древесины различных пород без документов.

Напомним, в Закарпатской области будут судить чиновников за незаконную вырубку леса.

Ранее сообщалось, что в Украине проведут инвентаризацию лесов впервые с 1996 года.

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