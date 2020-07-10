В Івано-Франківській області провели обшуки в лісгоспах

Правоохоронці провели 14 обшуків у декількох лісових господарствах та будинках чиновників
В Івано-Франківській області поліція провела обшуки в декількох лісових господарствах із-за незаконної вирубки лісу. Поліція встановила низку осіб, які можуть бути причетні до зловживання владою або службовим становищем.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
За даними поліції, посадовці лісових господарств у змові з суб'єктами господарської діяльності здійснювали незаконну вирубку лісу. Правоохоронці провели 14 обшуків у декількох лісових господарствах та будинках чиновників.
У ході обшуків вилучили значну кількість деревини різних порід без документів про походження і без чіпів електронного обліку.
Крім того були проведені обшуки на пилорамах на предмет законності їх роботи. Там теж виявили значну кількість деревини різних порід без документів.
Нагадаємо, у Закарпатській області судитимуть посадовців за незаконну вирубку лісу.
Раніше повідомлялося, що в Україні проведуть інвентаризацію лісів вперше з 1996 року.