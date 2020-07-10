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В Івано-Франківській області провели обшуки в лісгоспах

Івано-Франківськ, П'ятниця 10 липня 2020 14:42
В Івано-Франківській області провели обшуки в лісгоспах
Фото: обшуки в лісових господарствах (facebook.com/frankivsk.police)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохоронці провели 14 обшуків у декількох лісових господарствах та будинках чиновників

В Івано-Франківській області поліція провела обшуки в декількох лісових господарствах із-за незаконної вирубки лісу. Поліція встановила низку осіб, які можуть бути причетні до зловживання владою або службовим становищем.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

За даними поліції, посадовці лісових господарств у змові з суб'єктами господарської діяльності здійснювали незаконну вирубку лісу. Правоохоронці провели 14 обшуків у декількох лісових господарствах та будинках чиновників.

Фото: обшуки в лісових господарствах (facebook.com/frankivsk.police)

У ході обшуків вилучили значну кількість деревини різних порід без документів про походження і без чіпів електронного обліку.

Крім того були проведені обшуки на пилорамах на предмет законності їх роботи. Там теж виявили значну кількість деревини різних порід без документів.

Нагадаємо, у Закарпатській області судитимуть посадовців за незаконну вирубку лісу.

Раніше повідомлялося, що в Україні проведуть інвентаризацію лісів вперше з 1996 року.

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