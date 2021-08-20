В Ивано-Франковской области прошел конкурс газовиков по эксплуатации сетей с водородом

Выявить утечки смеси водорода на подземных и надземных газопроводах, сравнить характеристики приборов диагностики – один из этапов огневых испытаний с использованием водорода.

В течение двух дней на спецполигоне "Ивано-Франковскгаза" специалисты пяти газораспределительных компаний РГК искали утечки смеси водорода и чистого водорода на газораспределительной системе.

В конкурсе, который прошел с 18 по 19 августа, приняли участие специалисты "Ивано-Франковскгаза", "Волыньгаза", "Днепропетровскгаза", "Харьковгаза" и "Житомиргаза". Цель конкурса - проверить не только профессионализм газовиков, но и показатели приборов диагностики. Специалисты пяти газораспределительных компаний обследовали газопроводы спецприборами.

"Конкурсанты обследовали газопроводы, которые на 20% заполнены водородом и на 80% - природным газом, а также сети с чистым водородом и только с природным газом, - рассказывает главный инженер АО "Ивано-Франковскгаз" Андрей Витрикуш. - Такая диагностика позволила нам выяснить, какой из приборов лучше всего справляется с поставленной задачей, ну и конечно, кто из газовиков самый ловкий".

По итогам двухдневной конкурсной программы, лучше всего с задачей справилась команда АО "Ивано-Франковскгаз", вторыми стали представители АО "Житомиргаз", а третьими – специалисты "Волыньгаза".

Напомним, к этому времени на полигоне в Богородчанах газовики совместно с учеными уже провели исследование влияния газоводневих смесей не только на сети, но и на бытовые газовые приборы в лабораторных условиях. В общем, тестирование влияния водорода на элементы газовой инфраструктуры является одной из составляющих масштабного проекта по редизайну газовых сетей Украины, который реализует РГК.

"Газораспределительную систему необходимо привести к европейским стандартам. Сейчас мощность наших сетей в 4-5 раз больше необходимой. Перед тем, как начать масштабный редизайн сетей, важно как можно быстрее понять, что будет с газораспределительными сетями, когда к ним начнет попадать водород. Именно для этого мы и запустили масштабный проект в который входят более 150 разнообразных экспериментов с водородом", - отмечает директор по стратегии развития РГК Станислав Казда, который посетил двухдневный конкурс на Прикарпатье.

Таким образом, огневые испытания позволят осуществлять инвестиции в инфраструктуру, учитывая возможность транспортировки сетями водорода, как экологичного топлива.