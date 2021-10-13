В Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Это произошло 12 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного центра специального контроля.
Эпицентр землетрясения расположен в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км.
По классификации землетрясений относится к неосязаемым. По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, говорится в сообщении.
"В течение 2021 года с территории Богородчанского района Ивано-Франковской области зарегистрировано землетрясение 13 июля с магнитудой 2,3", - отметили в Главном центре специального контроля.