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В Івано-Франківській області стався землетрус

Автор: Анастасія Рокитна

В Івано-Франківській області стався землетрус. Це сталось 12 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного центру спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу розташований у Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. За розрахунками, інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, ідеться у повідомленні.

"Протягом 2021 року з території Богородчанського району Івано-Франківської області зареєстровано землетрус 13 липня з магнітудою 2,3", - зауважили у Головному центрі спеціального контролю.

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ЗемлетрусІвано-Франківська область