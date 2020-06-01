Фото: землетрясение (flickr.com/matthileo)

Подземные толчки могли ощутить люди внутри домов, особенно на верхних этажах

Сегодня, 1 июня, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,2 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

Как отмечается, землетрясение не было опасным, однако его могли почувствовать люди внутри домов, особенно на верхних этажах. Источник подземных толчков был зафиксирован в районе м. Долина на глубине 2 км, в 7:22 утра.

Фото: землетрясение в Ивано-Франковской области (gcsk.gov.ua)

Напомним, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7.

Кроме того, жители Одесской области ощутили в ночь на субботу, 25 апреля несколько подземных толчков.

Также в Украине на Пасху произошли сразу два землетрясения в Закарпатской области.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский