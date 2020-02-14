На Гаити из-за пожара в детдоме погибли 15 детей

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Детей можно было спасти, но для этого не было оборудования

В результате пожара, охватившего несанкционированный детский дом на Гаити, погибли 15 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Пожар вспыхнул в детском приюте, управляемом американской христианской группой, что вызвало новые споры по поводу распространения незарегистрированных детских домов в беднейшей стране Америки.

Двое детей сгорели дотла. Тринадцать других умерли в больнице из-за удушья.

Спасатели прибыли на место происшествия на мотоциклах, у них не было баллонов с кислородом или машин скорой помощи, необходимых для перевозки детей в больницу. Детей можно было спасти, но для этого не было оборудования.

Директор Института социального обеспечения, сказала, что детский дом, в котором находилось около 60 детей, не имеет государственного разрешения на работу. Только 35 из 754 детских домов в Гаити легальны.

Ранее в Соединенных Штатах в штате Пенсильвания в городе Эри произошел пожар в детском саду, в результате чего погибли 5 детей, еще один ребенок попал в больницу с ожогами.

РБК-Украина писало, что в Алжире в результате пожара в родильном доме погибли 8 новорожденных, более 70 человек были эвакуированы.