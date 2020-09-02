В Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на предприятии

В селе Тустань (Ивано-Франковская область) произошел пожар в здании одного из предприятий. Пожар возник в здании свинокомплекса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Площадь пожара составила около 2500 квадратных метров. Его потушили.

"Поскольку сообщение о пожаре не было своевременным, во время прибытия первых подразделений уже наблюдался открытый огонь на большой площади", - говорится в сообщении.

К месту тушения пожара была направлена спецтехника, а также привлечены 52 человека личного состава.

Напомним, 24 июля в Луганской области в Новоайдаровском районе произошел пожар.

Кроме того, в Луганской области загорелся молодой лес, существовала вероятность эвакуации жителей близлежащего села.

Добавим, что в начале июля в Новоайдаровском районе возник масштабный лесной пожар, который нанес ущерб более чем на 450 млн гривен.