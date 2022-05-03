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В Ивано-Франковской области открывают детсады: названо условие и дата

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Ивано-Франковск, Вторник 03 мая 2022 10:59
В Ивано-Франковской области открывают детсады: названо условие и дата Фото: в Ивано-Франковской области открывают детсады (mon.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

С 9 мая в Ивано-Франковской области открывают дежурные детские сады. Территориальные общины будут самостоятельно определять перечень таких заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук.

"Важно: будет возобновлена работа дежурных детских садов и только тех, в которых оборудованы укрытия. Территориальные общины будут самостоятельно определять перечень таких заведений", - пояснила глава региона.

По ее словам, родители, которые хотят, чтобы их дети посещали очередной детский сад, должны подать руководству заведения, куда ходит ребенок, соответствующее заявление и справку, подтверждающую, что один из родителей работает.

Как сообщалось, на этой неделе в Тернополе открылись 12 дежурных детсадов. Родители должны подать заявление, чтобы ребенок мог посещать дошкольное учреждение.

А с начала войны около 3,4 тыс. детских садов возобновили работу по всей Украине. Открытые детсады посещают 1,8 тыс. детей переселенцев.

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Ивано-Франковск Ивано-Франковская область детский сад
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