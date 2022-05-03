В Ивано-Франковской области открывают детсады: названо условие и дата

С 9 мая в Ивано-Франковской области открывают дежурные детские сады. Территориальные общины будут самостоятельно определять перечень таких заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук.

"Важно: будет возобновлена работа дежурных детских садов и только тех, в которых оборудованы укрытия. Территориальные общины будут самостоятельно определять перечень таких заведений", - пояснила глава региона. По ее словам, родители, которые хотят, чтобы их дети посещали очередной детский сад, должны подать руководству заведения, куда ходит ребенок, соответствующее заявление и справку, подтверждающую, что один из родителей работает.