ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Івано-Франківській області відкривають дитсадки: названо умову та дату

Новость на русском →
Івано-Франківськ, Вівторок 03 травня 2022 10:59
В Івано-Франківській області відкривають дитсадки: названо умову та дату Фото: в Івано-Франківській області відкривають дитсадки (mon.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

З 9 травня в Івано-Франківській області відкривають чергові дитячі садочки. Територіальні громади самостійно визначатимуть перелік таких закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук.

"Важливо: буде відновлено роботу чергових дитячих садочків і лише тих, у яких обладнанні укриття. Територіальні громади самостійно визначатимуть перелік таких закладів", - пояснила очільниця регіону.

За її словами, батьки, які хочуть, щоб їх діти відвідували черговий дитсадок, повинні подати керівництву закладу, який відвідує дитина, відповідну заяву і довідку, яка підтверджує, що один із батьків працює.

Як повідомлялося, цього тижня в Тернополі відкрилися 12 чергових дитсадків. Батьки повинні подати заяву, щоб дитина могла відвідувати дошкільний заклад.

А з початку війни близько 3,4 тис. дитячих садків відновили роботу по всій Україні. Відкриті дитсадки відвідують 1,8 тис. дітей переселенців.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ Івано-Франківська область детский сад
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні