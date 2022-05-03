В Івано-Франківській області відкривають дитсадки: названо умову та дату
З 9 травня в Івано-Франківській області відкривають чергові дитячі садочки. Територіальні громади самостійно визначатимуть перелік таких закладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук.
"Важливо: буде відновлено роботу чергових дитячих садочків і лише тих, у яких обладнанні укриття. Територіальні громади самостійно визначатимуть перелік таких закладів", - пояснила очільниця регіону.
За її словами, батьки, які хочуть, щоб їх діти відвідували черговий дитсадок, повинні подати керівництву закладу, який відвідує дитина, відповідну заяву і довідку, яка підтверджує, що один із батьків працює.
Як повідомлялося, цього тижня в Тернополі відкрилися 12 чергових дитсадків. Батьки повинні подати заяву, щоб дитина могла відвідувати дошкільний заклад.
А з початку війни близько 3,4 тис. дитячих садків відновили роботу по всій Україні. Відкриті дитсадки відвідують 1,8 тис. дітей переселенців.
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