В Івано-Франківській області відкривають дитсадки: названо умову та дату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук.

"Важливо: буде відновлено роботу чергових дитячих садочків і лише тих, у яких обладнанні укриття. Територіальні громади самостійно визначатимуть перелік таких закладів", - пояснила очільниця регіону.

За її словами, батьки, які хочуть, щоб їх діти відвідували черговий дитсадок, повинні подати керівництву закладу, який відвідує дитина, відповідну заяву і довідку, яка підтверджує, що один із батьків працює.