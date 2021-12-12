В Ивано-Франковской области ограничили движение грузовиков из-за непогоды

В воскресенье, 12 декабря, в Ивано-Франковской области ограничили движение тяжеловесных транспортных средств. Такое решение было принято из-за непогоды в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"12 декабря по информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, гололедица), временно с 17:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах в пределах области", - говорится в сообщении.
Таким образом, грузовикам ограничено движение по трассам: