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В Ивано-Франковской области ограничили движение грузовиков из-за непогоды

Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 12 декабря, в Ивано-Франковской области ограничили движение тяжеловесных транспортных средств. Такое решение было принято из-за непогоды в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"12 декабря по информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, гололедица), временно с 17:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах в пределах области", - говорится в сообщении.

Таким образом, грузовикам ограничено движение по трассам:

  • Н 09 "Мукачево - Киев" (на участке с. Яблуница - г. Ивано-Франковск);
  • Н 10 "Стрый - Черновцы - Мамалыга";
  • Р 21 "Долина - Хуст";
  • Р 24 "Татаров - Каменец-Подольский" (на участке с. Татаров - г. Коломыя).
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Ивано-Франковская областьГидрометцентрОграничение движения