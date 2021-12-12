RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Івано-Франківській області обмежили рух вантажівок через негоду

Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 12 грудня, в Івано-Франківській області обмежили рух великовагових транспортних засобів. Таке рішення було прийнято через негоду в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"12 грудня за інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, у зв'язку з несприятливими погодними умовами (сніг, ожеледиця), тимчасово з 17:00 обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах в межах області", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, вантажівкам обмежено рух по трасах:

  • Н 09 " Мукачево-Київ "( на ділянці с. Яблуниця - М. Івано-Франківськ);
  • Н 10 "Стрий-Чернівці-Мамалига";
  • Р 21 "Долина-Хуст";
  • Р 24" Татарів - Кам'янець-Подільський " (на ділянці с.Татарів - м. Коломия).
Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська областьГідрометцентрОбмеження руху