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В Ивано-Франковской области обнаружили более 170 ж/д вагонов из РФ и Беларуси: передадут ВСУ

Фото: ж/д вагоны РФ и Беларуси обнаружили в Ивано-Франковской области (dbr.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ивано-Франковской области при проведении оперативных мероприятий обнаружили 176 ж/д вагонов, владельцами которых являются бизнесмены из России и Беларуси. Стоимость имуществ составляет около 264 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

"Территориальное управление ГБР Львова обратилось к главе военно-гражданской администрации Львовской области с инициативой принудительно изъять и передать имущество на нужды Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Фото: ж/д вагоны РФ и Беларуси обнаружили в Ивано-Франковской области (dbr.gov.ua)

Напомним, ранее Бюро экономической безопасности инициировало национализацию имущества страны-агрессора в Украине на сумму около 35 млн гривен.

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