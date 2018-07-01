В Чернигове продолжается ликвидация последствий подтопления

Из зоны подтопления эвакуированы 16 человек

Продолжаются работы по ликвидации подтопления в результате сильного ливня в Чернигове. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Черниговской области.

"30 июня в 06:30 в г. Чернигове прошли сильные ливни, в результате чего произошло подтопление 110 домохозяйств и учреждений на 40 улицах города. Для проведения аварийно-спасательных работ привлекалось 18 единиц техники, 13 мотопомп и 69 человек личного состава Управления ГСЧС Украины в Черниговской области. За время проведения работ по откачке подтопленных территорий и домов было откачано 7 000 куб. метров воды", - сообщили спасатели.

Также отмечается, что силами отделения аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда спецназначения с помощью двух резиновых лодок из зоны подтопления эвакуированы 16 человек, из которых трое переданы медицинским работникам.

"По состоянию на 06:00 для проведения аварийно-спасательных работ привлечены 1 единица техники и 5 человек личного состава спасателей города по ул. Десняка, 60", - добавили в пресс-службе.

Ликвидация последствий подтопления продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за затопления жилых домов в Чернигове около полсотни горожан нуждаются в отселении.

Также сообщалось, что в городе остаются подтопленными 19 улиц. Кроме того, произошло частичное уничтожение стен жилых домов по улице Толстого, 7 и Текстильщиков, 23.