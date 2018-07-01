В Івано-Франківській області повінь підтопила 190 будинків

Роботи по відкачуванню води тривають

У зв'язку з випадання опадів у вигляді дощу, місцями дуже сильного, на території Івано-Франківської області підтоплено 190 житлових, адміністративних і виробничих будинків. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

"Всього підтоплено 190 житлових, адміністративних і виробничих будинків, 1324 присадибні ділянки, розмиті на річках - 9 ділянок берега, 5 берегоукріплень, 1 дамба, пошкоджено 8 автомобільних мостів та 1 пішохідний, що з'єднують сільські місцеві дороги з приватними присадибними ділянками. Проїзд пошкодженими мостами забезпечений. Зруйновані 5 автомобільних доріг, повідомлення з житловими будинками по інших вулицях даних населених пунктів, пошкоджено - 25 ділянок автодоріг", - йдеться в повідомленні.

Станом на 8:00 1 липня спостерігалися підтоплення в місті Калуш, селищі Богородчани, у Рожнятівському, Долинському та Кольському районах, а також на території Яремчанської міської ради.

До проведення робіт з відкачування води залучили 11 одиниць техніки та 48 рятувальників особового складу підрозділів У ДСНС в області. Вони відкачали 900 м куб. води.

Роботи по відкачуванню води тривають. Частково підтопленими залишаються окремі підвальні приміщення житлових будинків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через затоплення житлових будинків у Чернігові близько півсотні городян потребують відселення.