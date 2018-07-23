В Ивано-Франковской области медучреждение подало неподтвержденные декларации пациентов

В Калуше центр первичной медпомощи подал декларации без подписей пациентов, чтобы получить деньги

С целью получения выплат от Министерства охраны здравоохранения Украны в Калуше, что в Ивано-Франковской области, заведение оказания первичной медицинской помощи подало неподтвержденные декларации пациентов о подписании договоров с семейными врачами. Об этом сообщил председатель Национальной службы здравоохранения (НСЗУ) Олег Петренко Facebook.

По его словам, на сегодня НСЗУ заключила 161 договор с заведениями, что предоставляют первичную помощь. Однако в одном случае до настоящего времени выплаты осуществлены не были.

"Это вынужденный шаг. В центре первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) города Калуш внесли в электронную систему здравоохранения 44 тысячи деклараций по 15 дней. Это означает, что процесс внесения происходил непрерывно 24 часа в сутки. Лишь 40 секунд на каждую декларацию", - отметил Петренко.

Это насторожило службу здоровья, что привело к более тщательной проверке деклараций. Так, как сообщил Петренко, есть два способа для подтверждения данных пациента в электронной системе регистрации деклараций. Один из них - через SMS, что является наиболее распространенным и удобный способ.В случае отсутствия телефона у пациента, данные подтверждаются с помощью документов, которые удостоверяют личность. Такой способ регистрации встречается редко - всего 3-4%.

"В Калуше все 44 тысячи деклараций было подтверждено в другой способ - документами, удостоверяющими личность. Без верификации через мобильный телефон", - сообщил Петренко.

Добавил, что это стало обеспокоило Нацслужбу здоровья, поэтому было решено приостановить выплату до выяснения ситуации и проведения проверки.

"К сожалению, оказалось, что заведение вносило данные в систему на основании деклараций не утвержденной формы, которые были заполнены от руки. Вместо того, чтобы делать это в электронной системе, как того требует закон. На части этих "деклараций" вообще нет подписей пациентов. Номера деклараций, которые автоматически должна присваивать система, вписанные в декларацию вручную", - пояснил глава службы здоровья.

Также подчеркнул, что декларация о выборе врача подается исключительно в электронном виде, заключается между врачом и пациентом, а ее номер вносится в электронную систему охраны здоровья. После этого документ распечатывают в двух экземплярах, один из которых остается в больнице, другой - у пациента.

"Декларация составленная с нарушением порядка не может быть оплачена", - резюмировали в НСЗУ.

Напомним, 16 июля 2018 года сообщалось, что МИНЗДРАВ внес изменения в Порядке выбора врача, который оказывает первичную медицинскую помощь.