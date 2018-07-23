В Івано-Франківській області медзаклад подав непідтверджені декларації пацієнтів

У Калуші центр первинної меддопомоги подав декларації без підписів пацієнтів, щоб отримати гроші

З метою отримання виплат від Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) у Калуші, що в Івано-Франківській області, заклад надання первинної медичної допомоги подав непідтверджені декларації пацієнтів начебто про підписання договорів із сімейними лікарями. Про це повідомив голова Національної служби охорони здоров'я України (НСЗУ) Олег Петренко у Facebook.

За його словами, на сьогодні НСЗУ уклала 161 договір із закладами, що надають первинну допомогу. Проте в одному випадку до цього часу не були здійснені виплати.

"Це вимушений крок. У центрі первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) міста Калуш внесли в електронну систему охорони здоров’я 44 тисячі декларацій за 15 днів. Це означає, що процес внесення відбувався безперервно 24 години на добу. Лише 40 секунд на кожну декларацію", - зазначив Петренко.

Це насторожило службу здоров'я, що призвело до більш ретельної перевірки декларацій. Так, як повідомив Петренко, є два способи для підтвердження даних пацієнта в електронній системі реєстрації декларацій. Один із них - через SMS, що є найбільш розповсюдженим та зручний спосіб.У випадку відсутності телефону у пацієнта, дані підтверджуються за допомогою документів, які посвідчують особу. Такий спосіб реєстрації зустрічається рідко - всього 3-4%.

"У Калуші всі 44 тисячі декларацій було підтверджено в інший спосіб - документами, що посвідчують особу. Без верифікації через мобільний телефон", - повідомив Петренко.

Додав, що це стало занепокоїло Нацслужбу здоров’я, тому було вирішено зупинити виплату до з’ясування ситуації та проведення перевірки.

"На жаль, виявилося, що заклад вносив декларації в систему на підставі декларацій не затвердженої форми, які були заповнені від руки. Замість того, щоби робити це в електронній системі, як того вимагає закон. На частині цих "декларацій" взагалі немає підписів пацієнтів. Номери декларацій, які автоматично повинна присвоювати система, вписані в декларацію вручну", - пояснив голова служби здоров'я.

Також наголосив, що декларація про вибір лікаря подається виключно в електронному вигляді, заклечається між лікарем та пацієнтом, а її номер вноситься в електронну систему охорони здоров’я. Після цього документ роздруковують у двох примірниках, один з яких залишається у лікарні, інший - у пацієнта.

"Декларація укладена з порушенням порядку не може бути оплачена", - резюмували в НСЗУ.

Нагадаємо, 16 липня 2018 року повідомлялось, що МОЗ внесло зміни до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу.