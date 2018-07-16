МОЗ змінив порядок вибору лікаря, що надає первинну меддопомогу

Лікар або реєстратор більше не зобов'язуються виготовляти і зберігати копії документів, які надає пацієнт

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) внесло зміни до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Про це міністерство інформує на своїй сторінці у Facebook.

Вказано, що лікар або реєстратор більше не зобов'язуються виготовляти і зберігати копії документів, які надає пацієнт.

"Виникла необхідність удосконалити порядок подання декларацій про вибір лікаря. Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що набрали чинності 3 липня 2018 року. Відтепер копії документів не потрібні", - сказано у повідомленні.

Таким чином, пацієнт при підписанні декларації має показати тільки один з документів, що посвідчує особу, та документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП). Відповідно до змін, зберігати необхідно лише один примірник декларації, підписаний пацієнтом. Інший примірник, як і раніше, залишається у пацієнта.

Крім того, вказано, що, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, цей документ не надається під час укладання декларації і цей пункт у декларації не заповнюється. Для ідентифікації особи у такому разі використовують номер документа, що посвідчує особу.

"Декларації про вибір лікаря, які були підписані до набрання чинності змін, дійсні і не анулюються", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, на початку липня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що понад 10 мільйонів українців вже уклали договори з лікарями.