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В Івано-Франківській області в готельному комплексі отруїлися 10 людей

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Понеділок 21 червня 2021 09:18
В Івано-Франківській області в готельному комплексі отруїлися 10 людей Фото: 10 дітей отруїлися в готельному комплексі в Івано-Франківській області (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

В Івано-Франківській області в готельно-відпочинковому комплексі сталося масове отруєння. Госпіталізовані 10 людей.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, 20 червня в інфекційне відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 10 людей, які вживали їжу в готельно-відпочинковому комплексі.

Стан здоров’я середнього ступеня важкості. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

За даними місцевого видання gk-press.if.ua, серед постраждалих шестеро підлітків та четверо дорослих. Всі вони - жителі села Саджава, які 17 червня перебували у готельно-відпочинковому комплексі в селі Діброва.

Кількість осіб, які були присутні у відпочинковому закладі уточнюється.

Раніше у Харкові сталося масове отруєння після відвідування мережі ресторанів.

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Івано-Франківськ отруєння
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